Metal Gear | un successo inarrestabile | festeggia i 35 anni e ripropone i grandi classici

(Di giovedì 14 luglio 2022)usciva 35e un giorno fa. Era infatti il 13 luglio del 1987 quando compariva per la prima volta in Giappone, sulla console MSX,. Da allora sono passate più di tre decadi e ile la sua fama sono cresciuti nel tempo, facendo del videogame a firma Konami uno dei più apprezzati di tutti i tempi., 14/7/2022 – Computermagazine.itDel restoè stato il gioco che ha fatto diventare un vero e proprio mito Hideo Kojima, colui che si nasconde dietro il capolavoro nipponico. Perre al meglio i 35di, Konami ha deciso di rimettere in vendita alcuni dei suoi capitoli ...

Pubblicità

Con la stessa connessione (una 100 mb FTTC che a malapena arriva a 30 mb effettivi) su Now avevo difficoltà a tenere in esecuzione anche l'eternoSolid 2: Sons of Liberty , perché ...Parlando invece di altri demake di un certo livello, avete visto lo splendido lavoro fatto conSolid V The Phantom PainMentre il futuro per il franchise di Metal Gear attualmente sembra cupo nella migliore delle ipotesi, poiché Konami non sembra più interessata ai videogiochi e il creatore della serie Hideo Kojima ha ...Era infatti il 13 luglio 1987 quando il pubblico giapponese conobbe per la prima volta Metal Gear su NES, MS-DOS e Commodore 64. Metal Gear è finito Da anni, troppi anni, una delle saghe più longeve ...