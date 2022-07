Mercedes-Benz GLC - La nuova generazione si può configurare online: dettagli e prezzi (Di giovedì 14 luglio 2022) La Mercedes-Benz ha aperto il configuratore della nuova GLC. La Suv tedesca è proposta in Italia con prezzi a partire da 61.345 euro, declinata in tre motorizzazioni mild hybrid Benzina e diesel e sei allestimenti, denominati Advanced, Advanced Plus, AMG Advanced, AMG Advanced Plus, AMG Premium ed AMG Premium Plus. Subito le mild poi le plug-in. Per il momento, sul nostro mercato sono proposte soltanto le motorizzazioni quattro cilindri da due litri di cilindrata, che ora sono tutte dotate di sistema mild hybrid a 48V, che garantisce un boost elettrico di 23 CV: le 200 e 300 Benzina da 204 CV (consumi di 7,3 l/100 km ed emissioni di CO2 pari a 167 g/km) e 258 CV (7,4 l/100 km e 168 g/km) e la 220d a gasolio da 197 CV (5,2 l/100 km e 136 g/km). Per tutte sono di serie trazione ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 14 luglio 2022) Laha aperto il configuratore dellaGLC. La Suv tedesca è proposta in Italia cona partire da 61.345 euro, declinata in tre motorizzazioni mild hybridina e diesel e sei allestimenti, denominati Advanced, Advanced Plus, AMG Advanced, AMG Advanced Plus, AMG Premium ed AMG Premium Plus. Subito le mild poi le plug-in. Per il momento, sul nostro mercato sono proposte soltanto le motorizzazioni quattro cilindri da due litri di cilindrata, che ora sono tutte dotate di sistema mild hybrid a 48V, che garantisce un boost elettrico di 23 CV: le 200 e 300ina da 204 CV (consumi di 7,3 l/100 km ed emissioni di CO2 pari a 167 g/km) e 258 CV (7,4 l/100 km e 168 g/km) e la 220d a gasolio da 197 CV (5,2 l/100 km e 136 g/km). Per tutte sono di serie trazione ...

