MERCATO MILAN E TOP NEWS – Ultime su CDK e Leao. Parla Ambrosini (Di giovedì 14 luglio 2022) Il MILAN resta sulle tracce di Charles De Ketelaere, mentre si pensa a far rinnovare il contratto di Leao. Inoltre ha Parlato Ambrosini Leggi su pianetamilan (Di giovedì 14 luglio 2022) Ilresta sulle tracce di Charles De Ketelaere, mentre si pensa a far rinnovare il contratto di. Inoltre hato

Pubblicità

AntoVitiello : #Scaroni a MilanTv: 'Maldini e Massara porteranno avanti i loro progetti sul mercato. Sono sicuro che avverranno co… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #MILAN, AUMENTA LA FIDUCIA PER DE KETELAERE DEL BRUGGE: I ROSSONERI SPINGONO PER AZZERARE LE DI… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, le ultime sul mercato rossonero: priorità a #DeKetelaere, Hakim #Ziyech fuori da… - Rosso3Nero : Arrivano le prime dichiarazioni di #DeKetelaere sul perché non voleva giocare l'amichevole col #Bruges: 'non volevo… - sportli26181512 : TMW RADIO - Brambati: 'Il mercato finisce a fine agosto, c'è ancora tempo. Non credo che il Milan debba fare tanto'… -