(Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Una struttura moderna e piùè quella che si sta delineando aper quanto concerne il nuovo. A poco meno di un anno dalla sua apertura proseguono gli interventi dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale per rendere non solo più funzionale ma anche più confortevole la nuova struttura anche e soprattutto a seguito delle richieste degliche occupano gli stalli. “Nei giorni scorsi è stato consegnato il modulo dei servizi igienico-sanitari da posizionare nella struttura”, dichiara il presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale Pino. “Si tratta – prosegue– di un unico modulo, che si compone di due servizi con annesso antibagno ed è dotato anche di un ...

Pubblicità

TV7Benevento : Mercato ittico Gaeta moderno e accogliente, Musolino 'onorati impegni con operatori e comune' -… - italiaserait : Mercato ittico Gaeta moderno e accogliente, Musolino “onorati impegni con operatori e comune” - fisco24_info : Mercato ittico Gaeta moderno e accogliente, Musolino 'onorati impegni con operatori e comune': (Adnkronos) - Una st… - StraNotizie : Mercato ittico Gaeta moderno e accogliente, Musolino 'onorati impegni con operatori e comune'… - LocalPage3 : Mercato ittico Gaeta moderno e accogliente, Musolino 'onorati impegni con operatori e comune'… -

Informazioni Marittime

di Gaeta, una nuova struttura per i servizi igienico - sanitari - A poco meno di un anno dalla sua apertura proseguono gli interventi dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno ...... ai danni di un imprenditore stabiese, il quale si è visto picchiato ed intimorito per il 'solo' fatto di aver cercato di sottrarsi al monopolio delimposto dal noto clan della zona, i ... Gaeta, proseguono gli interventi di rinnovamento del mercato ittico (Adnkronos) – Una struttura moderna e più accogliente è quella che si sta delineando a Gaeta per quanto concerne il nuovo mercato ittico. A poco meno di un anno dalla sua apertura proseguono gli inter ...Una struttura moderna e più accogliente è quella che si sta delineando a Gaeta per quanto concerne il nuovo mercato ittico. A poco meno di un anno dalla sua apertura proseguono gli interventi dell’Aut ...