Mercato, il Villareal fissa il prezzo per Pau Torres: la cifra è da capogiro, Inter e Juve alla finestra (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Villarreal è pronto a cedere Pau Torres, ma nonostante sia il giocatore in primis a volere l’addio il club ha intenzione di fissare il prezzo ad un costo per niente accessibile. Il giocatore piace a Inter e Juve in Italia, ma riusciranno a sostenerne le spese? Serviranno infatti non meno di 50 milioni di euro per il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Villarreal è pronto a cedere Pau, ma nonostante sia il giocatore in primis a volere l’addio il club ha intenzione dire ilad un costo per niente accessibile. Il giocatore piace ain Italia, ma riusciranno a sostenerne le spese? Serviranno infatti non meno di 50 milioni di euro per il L'articolo

Pubblicità

giovalter1 : @dariopelle3 A me sembrano tutte care, Sassuolo, Lazio, Atalanta, Toro ora anche il Villareal. Ditemene una che sia a buon mercato..?? - NMercato24 : Salernitana vicina a chiudere un altro colpo di mercato: in arrivo Boulaye Dia dal Villareal. #Calciomercato… - Antonioperr93 : @giarctic Se lo si vuole, a mio parere, si prende rapidamente. Il Villareal non me lo ricordo tanto ostico sul mercato in uscita. - Amala1908__ : Villareal o Betis ci sbloccheranno il mercato ?????????? - TuttoSalerno : Salernitana, casting per l'attacco: spunta un calciatore del Villareal -