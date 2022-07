Pubblicità

La Gazzetta dello Sport

Non è mai solo calcio, almeno per lui. César Luis, il leggendario Flaco che portò la prima Coppa del Mondo nell'Argentina dei generali, a 83 anni accende ancora idee come faceva con le amate sigarette: una dopo l'altra, senza respiro. "Amare ...... Serge Quadruppani e Domeniquemandano saluti e solidarietà dalla Francia. A pranzo ci ... Il sindaco cidell'utilizzo delle compensazioni come strumento per fiaccare la resistenza dei ... Menotti racconta gli argentini: "Lautaro Coraggio senza mai gelosia. Di Maria è musica" Milano - Venerdì 15 luglio 2022 , alle ore 19.30, il programma di Menotti in Sormani 2022 presso la Corte d'Onore di Palazzo Sormani (corso di Porta Vittoria 6, Milano) prosegue con il nuovo spett ...Menotti in Sormani è la rassegna estiva del Menotti Teatro Filippo Perego a Milano che si sposta, nel bel cortile della biblioteca Sormani.