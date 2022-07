Menotti | «Lautaro ha la natura del grande attaccante Mondiale? Occasione Argentina»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 14 luglio 2022) La leggenda del calcio argentinoha parlato dei calciatori dell’Albiceleste che giocano in Serie A César Luis, il leggendario Flaco che portò la prima Coppa del Mondo nell’dei generali, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dei calciatori dell’Albiceleste che militano in Serie A.– «Mi piace molto: serissimo, coraggioso, sul campo si vede che è cresciuto sulle strade di Bahia Blanca, a me molto care. E si vede anche che a Milano e all’Inter ha trovato la dimensione perfetta. Devi essere felice in un posto per tirare fuori il meglio di te, e questo a volte trascende dal resto. Lui, però, con la maglia nerazzurra si sente a suo agio: si vede, si percepisce di istinto. E ha dimostrato anche recentemente di avere il pensiero giusto nei ...