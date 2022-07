(Di giovedì 14 luglio 2022) Sono trascorsi appena due giorni dall’annunciotra, dopo 17 anni di matrimonio. La notizia ha fatto il giro di tv e giornali. Si chiama gossip. E così anche giornalisti apparentemente lontani dal mondocronaca rosa hanno commentato la vicenda. Tra questi c’è Carmelo Abbate che, il 12 luglio scorso, su Instagram ha riportato alcune dichiarazioni del pr Alex Nuccetelli, il quale ha detto: “hanno aspettato che lei finisse di condurre l’Isola dei Famosi, poi hanno annunciato la. Si sono presi del tempo per organizzare tutto, per sistemare le cose anche dal punto di vista economico. Lo hanno fatto anche per i rispettivi attuali compagni, ...

Pubblicità

FQMagazineit : Melory Blasi e le durissime parole sulla separazione della sorella Ilary da Francesco Totti - fanpage : Melory Blasi sbotta sui social attaccando gli amici, o i presunti tali, di #Ilary e #Totti. Alex Nuccetelli rispond… - Matador1337 : @micheledalai Grazie a questo articolo scopro che la sorella di Ilary Blasi si chiama Melory Blasi. Genitori eccentrici ecco - TuttoQuaNews : RT @Corriere: «Ho letto che Melory, la sorella di Ilary, se l’è presa con me perché parlo troppo, mi è dispiaciuto. Ma se Ilary si è messa… - angiuoniluigi : RT @Corriere: «Ho letto che Melory, la sorella di Ilary, se l’è presa con me perché parlo troppo, mi è dispiaciuto. Ma se Ilary si è messa… -

Totti -, Alex Nuccettelli replica a. La replica di Alex Nuccettelli arriva dalle colonne di Corriere della Sera : "Ho letto che, la sorella di Ilary, se l'è presa con me perché ...ILARYDa corrieredellosport.itscende in campo. La sorella minore di Ilary è sbottata su Instagram dopo aver letto l'ennesimo commento sulla separazione tra la conduttrice Mediaset e Francesco Totti. La giovane, che ...Beni e guadagni per oltre 100 milioni di euro. La coppia tratta in modo riservato ma emergono tutte le proprietà che bisogna spartire con attenzione ...In un'intervista Alex Nuccetelli torna a rivelare nuovi dettagli sulla separazioni Totti-Blasi e sulla relazione del calciatore con Noemi Bocchi ...