Meloni invoca le elezioni e chiude a un altro governo Draghi: «Questa legislatura è finita» (Di giovedì 14 luglio 2022) «Con le dimissioni di Mario Draghi, Questa legislatura è finita». Lo scrive Giorgia Meloni su Twitter, commentando la crisi di governo in corso. La leader di Fratelli d’Italia, rimasta all’opposizione dopo la creazione dell’esecutivo guidato da Draghi, non perde tempo e guarda al futuro: «Daremo battaglia affinché si restituisca al popolo italiano quello che i cittadini di tutte le altre democrazie hanno: la libertà di scegliere da chi farsi rappresentare». Il messaggio si conclude con un’hashtag: elezioni Subito, lo stesso slogan che appare nella foto che accompagna il post. Una richiesta rievocata anche dagli altri membri del partito. July 14, 2022 su Open Leggi anche: Mosca, Medvedev sarcastico sulle dimissioni di ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 luglio 2022) «Con le dimissioni di Mario». Lo scrive Giorgiasu Twitter, commentando la crisi diin corso. La leader di Fratelli d’Italia, rimasta all’opposizione dopo la creazione dell’esecutivo guidato da, non perde tempo e guarda al futuro: «Daremo battaglia affinché si restituisca al popolo italiano quello che i cittadini di tutte le altre democrazie hanno: la libertà di scegliere da chi farsi rappresentare». Il messaggio si conclude con un’hashtag:Subito, lo stesso slogan che appare nella foto che accompagna il post. Una richiesta rievocata anche dagli altri membri del partito. July 14, 2022 su Open Leggi anche: Mosca, Medvedev sarcastico sulle dimissioni di ...

