Mattarella rimanda il premier dimissionario Draghi alle Camere: le ragioni dei 5 Stelle, le tentazioni della Lega, le pressioni del Pd. Che cosa può succedere mercoledì (Di giovedì 14 luglio 2022) Le dimissioni di Mario Draghi, almeno per ora, non portano automaticamente al voto anticipato. Poco prima delle 20 il presidente della Repubblica ha fatto sapere di averle respinte, invitando il premier a tornare in Parlamento per rendere comunicazioni e fare una “valutazione della situazione nella sede propria”. Quello che si è consumato giovedì pomeriggio, dunque, è solo il “primo tempo” della crisi di governo: il secondo, decisivo, andrà in scena mercoledì 20 luglio, quando il premier si presenterà alle Camere per un discorso seguito da un voto in cui si verificherà il sostegno dei partiti. Uno su tutti: il Movimento 5 Stelle. A portare alle dimissioni infatti è stata la mancata fiducia dei senatori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Le dimissioni di Mario, almeno per ora, non portano automaticamente al voto anticipato. Poco prima delle 20 il presidenteRepubblica ha fatto sapere di averle respinte, invitando ila tornare in Parlamento per rendere comunicazioni e fare una “valutazionesituazione nella sede propria”. Quello che si è consumato giovedì pomeriggio, dunque, è solo il “primo tempo”crisi di governo: il secondo, decisivo, andrà in scena20 luglio, quando ilsi presenteràper un discorso seguito da un voto in cui si verificherà il sostegno dei partiti. Uno su tutti: il Movimento 5. A portaredimissioni infatti è stata la mancata fiducia dei senatori ...

