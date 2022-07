Mattarella rimanda Draghi alle Camere. Ora Pd, Renzi e Di Maio tirano per la giacca il premier e tifano per il bis (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto Mario Draghi, il quale ha rassegnato le dimissioni. Il Presidente -riferisce una nota del Quirinale- non ha accolto le dimissioni e ha invitato il presidente del Consiglio a presentarsi al Parlamento per rendere comunicazioni, affinché si effettui, nella sede propria, una valutazione della situazione che si è determinata. Draghi farà le sue comunicazioni in Parlamento mercoledì. Una mossa che ha come fine quello di parlamentarizzare la crisi e consentire ai partiti di lavorare per un Draghi bis. Che sembra essere di certo l’obiettivo del Pd e anche della pattuglia di parlamentari che hanno seguito Di Maio. “La figura del presidente Mario Draghi – recita una nota di Insieme per il futuro – è preziosa e fondamentale per il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto Mario, il quale ha rassegnato le dimissioni. Il Presidente -riferisce una nota del Quirinale- non ha accolto le dimissioni e ha invitato il presidente del Consiglio a presentarsi al Parlamento per rendere comunicazioni, affinché si effettui, nella sede propria, una valutazione della situazione che si è determinata.farà le sue comunicazioni in Parlamento mercoledì. Una mossa che ha come fine quello di parlamentarizzare la crisi e consentire ai partiti di lavorare per unbis. Che sembra essere di certo l’obiettivo del Pd e anche della pattuglia di parlamentari che hanno seguito Di. “La figura del presidente Mario– recita una nota di Insieme per il futuro – è preziosa e fondamentale per il ...

