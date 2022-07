Matrimonio choc | accoltellato lo sposo | follia in famiglia “Non ci hai invitati”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 14 luglio 2022) Accoltellamento per una Corato, in provincia di Bari. Un episodio davvero molto grave si è registrato in Puglia, con un uomo di 45 anni e il figlio 19enne che sono finiti in manette. Il 45enne ha aggredito fisicamente il fratello per un motivo incredibile. Una situazione davvero gravissima, che è stata scoperta dai carabinieri. Il tutto si è verificato a casa della futura sposa, mentre era in corso la serenata che precede il giorno della cerimonia. E i due sono entrati nell’abitazione per l’agguato. Accoltellamento per una Corato e tanta paura. Il 45enne e suo figlio sono stati ammanettati con la pesante accusa di tentato omicidio in concorso. Pare che abbiano deciso di raggiungere la casa della vittima con lo scopo di far scatenare una vera e propria rissa, che è sfociata quasi col decesso di una persona. Ma ad essere stato ...