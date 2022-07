Matilda De Angelis pentita e infastidita cancella il post sull’ansia (Di giovedì 14 luglio 2022) Strana o comprensibile la scelta di Matilda De Angelis di cancellare il post pubblicato sulle fragilità, sull’ansia che includeva anche gli scatti con l’acne. A molti era sembrata così vera, così immensa da trovare la forza di parlarne per darsi una mano, per dare una mano, per usare finalmente i social parlando di cose vere. Matilda De Angelis apprezza i commenti carini lasciati dai follower, la comprensione di alcuni, lo sfogo di altri, così simile al suo. Non ha apprezzato gli articoli che crede abbiano parlato di lei solo per ricevere visite. I giornali e i siti vari vivono grazie a chi legge, poi ognuno sceglie come scrivere e cosa leggere. A noi aveva emozionato la sua verità, così rara da scoprire sui social. Il suo racconto è di quelli difficili da dire ma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 14 luglio 2022) Strana o comprensibile la scelta diDedire ilpubblicato sulle fragilità,che includeva anche gli scatti con l’acne. A molti era sembrata così vera, così immensa da trovare la forza di parlarne per darsi una mano, per dare una mano, per usare finalmente i social parlando di cose vere.Deapprezza i commenti carini lasciati dai follower, la comprensione di alcuni, lo sfogo di altri, così simile al suo. Non ha apprezzato gli articoli che crede abbiano parlato di lei solo per ricevere visite. I giornali e i siti vari vivono grazie a chi legge, poi ognuno sceglie come scrivere e cosa leggere. A noi aveva emozionato la sua verità, così rara da scoprire sui social. Il suo racconto è di quelli difficili da dire ma ...

Pubblicità

GiusCandela : Nel 2023 Call My Agent Italia, le guest star saranno: Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino, Pierfrancesco Favino, Mat… - FQMagazineit : Matilda De Angelis cancella il post sull’ansia e l’acne: “I giornali lo hanno ripreso per fare articoli da clickbai… - csmgrmm : grazie a repubblica so che matilda de angelis ha scritto un post e poi l'ha cancellato. adesso il problema è cercar… - fanpage : Ieri Matilda De Angelis ha pubblicato un post in cui affermava l'importanza di aprirsi alle fragilità, senza rincor… - Fiammy71 : RT @GiusCandela: Nel 2023 Call My Agent Italia, le guest star saranno: Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino, Pierfrancesco Favino, Matilda De… -