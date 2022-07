Matilda De Angelis cancella il post sull’ansia e l’acne: “I giornali lo hanno ripreso per fare articoli da clickbait. Non volevo finire nel vortice del pietismo” (Di giovedì 14 luglio 2022) Lo aveva fatto con parole spontanee. Parlare dell’ansia di cui ha sofferto, condividere un male che non deve essere un tabù, aiutare chi vive la sua stessa situazione. L’obiettivo di Matilda De Angelis pareva essere questo, almeno a noi. Ed era perfettamente raggiunto, da lì la ripresa del post buono e giusto dove affrontava questo argomento. L’attrice però lo ha rimosso: “È bello ogni tanto trovare una piccola comunictà virtuale pronta ad ascoltarci. Poi vabbé la vita vera è fatta di affetti che ci possono davvero stringere le mani o fare una carezza. L’arma è sempre a doppio taglio però. Trovo fastidioso ma inevitabile come qualsiasi giornale o testata di qualsivoglia tipo possa prendere un mio post senza nessun tipo di consenso e farne un articolo da clickbait” ha scritto, spiegando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Lo aveva fatto con parole spontanee. Parlare dell’ansia di cui ha sofferto, condividere un male che non deve essere un tabù, aiutare chi vive la sua stessa situazione. L’obiettivo diDepareva essere questo, almeno a noi. Ed era perfettamente raggiunto, da lì la ripresa delbuono e giusto dove affrontava questo argomento. L’attrice però lo ha rimosso: “È bello ogni tanto trovare una piccola comunictà virtuale pronta ad ascoltarci. Poi vabbé la vita vera è fatta di affetti che ci possono davvero stringere le mani ouna carezza. L’arma è sempre a doppio taglio però. Trovo fastidioso ma inevitabile come qualsiasi giornale o testata di qualsivoglia tipo possa prendere un miosenza nessun tipo di consenso e farne un articolo da” ha scritto, spiegando ...

