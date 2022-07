Materiale Usa per costruire droni bloccato nel porto di Gioia Tauro: “Destinato alla Russia” (Di giovedì 14 luglio 2022) Materiale statunitense, per droni dual use, diretto in Russia è stato bloccato dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle dogane nel porto di Gioia Tauro. I container, diretti formalmente al Qatar ma che si sospetta fossero destinati a Mosca, sono stati sottoposti a sequestro preventivo dalla Procura di Palmi, ma le informazioni sul contenuto sarebbero giunte da fuori dalla Calabria. Sui documenti di accompagnamento, che indicato il Qatar come meta finale, si parlerebbe di Materiale per telecomunicazioni. L’attenzione degli investigatori si sarebbe concentrata sulla documentazione che accompagna i container, in primo luogo per stabilire la reale destinazione e poi per stabilire se il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022)statunitense, perdual use, diretto inè statoGuardia di finanza e dall’Agenzia delle dogane neldi. I container, diretti formalmente al Qatar ma che si sospetta fossero destinati a Mosca, sono stati sottoposti a sequestro preventivo dProcura di Palmi, ma le informazioni sul contenuto sarebbero giunte da fuori dCalabria. Sui documenti di accompagnamento, che indicato il Qatar come meta finale, si parlerebbe diper telecomunicazioni. L’attenzione degli investigatori si sarebbe concentrata sulla documentazione che accompagna i container, in primo luogo per stabilire la reale destinazione e poi per stabilire se il ...

