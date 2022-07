Mascherine, torna l’obbligo a settembre? Ecco per chi, la situazione (Di giovedì 14 luglio 2022) La variante Covid Omicron 5 continua a preoccupare. Da settembre ci sarà l’obbligo delle Mascherine? Vediamo per chi e cosa potrebbe succedere. La recente ondata di contagi è stata del tutto inaspettata. Per la prima volta, infatti, in estate si sono segnalati numeri molto alti. Dati che stanno facendo preoccupare sia l’esecutivo che i cittadini italiani. Per questo motivo ci sono delle serie riflessioni che riguardano il periodo autunnale. Un periodo che porterà ancora più contagi. Il mirino è sulle Mascherine, da settembre saranno obbligatorie? Adobe StockCon l’arrivo dell’estate, l’esecutivo ha messo in atto delle regole meno dure. In questo contesto rientra il fatto che l’obbligo delle Mascherine è solo un lontano ricordo. Tale dispositivo, ... Leggi su chenews (Di giovedì 14 luglio 2022) La variante Covid Omicron 5 continua a preoccupare. Daci saràdelle? Vediamo per chi e cosa potrebbe succedere. La recente ondata di contagi è stata del tutto inaspettata. Per la prima volta, infatti, in estate si sono segnalati numeri molto alti. Dati che stanno facendo preoccupare sia l’esecutivo che i cittadini italiani. Per questo motivo ci sono delle serie riflessioni che riguardano il periodo autunnale. Un periodo che porterà ancora più contagi. Il mirino è sulle, dasaranno obbligatorie? Adobe StockCon l’arrivo dell’estate, l’esecutivo ha messo in atto delle regole meno dure. In questo contesto rientra il fatto chedelleè solo un lontano ricordo. Tale dispositivo, ...

Pubblicità

daniele19921 : @LiciaRonzulli @LiciaRonzulli in autunno torna l'influenza. Basta dittatura,basta regime,si torni alla normalità di… - StefanoCovello : Pravda Torna il COVID - cresce il numero dei casi nel mondo, l'OMS chiede di indossare le mascherine L'Oms, preoccu… - ottochannel : Covid: vaccini e mascherine, si torna in trincea - MarazitiMassimo : @LucioMM1 @trumanswater @aledenicola @colvieux Se la situazione va fuori controllo si torna ai lockdown e alla DaD;… - eespulsi22 : RT @Tacodrillo: @Giusepp44911925 Già stesse misure, stesso distanziamenti, stessi obbligo di mascherine, stesso obbligo di quarantena per i… -