Marmolada, la foto fake del laghetto sul ghiacciaio inganna anche Reinhold Messner (Di giovedì 14 luglio 2022) Nei giorni scorsi è circolata sui social newtwork un’immagine in cui appariva un laghetto proprio sul ghiacciaio della Marmolada, dove domenica 3 luglio una valanga di ghiaccio si è staccata dalla cima e ha travolto gli escursionisti, uccidendo 11 persone. La fotografia ha ovviamente fatto scalpore, ma si tratta di un fake. Infatti, lo scatto appartiene all’alpinista Roberto Povoleri e risale al 4 luglio 2009, come lui stesso ha confermato: “Quella è una mia foto del 4 luglio 2009, coincide pixel per pixel, non ho alcun dubbio. Mi ha preoccupato il fatto che la Procura potesse realmente acquisirlo agli atti, l’indagine ne sarebbe stata influenza anche se la foto è di 13 anni fa”. Per errore l’immagine è stata ricondotta a poche settimane prima del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Nei giorni scorsi è circolata sui social newtwork un’immagine in cui appariva unproprio suldella, dove domenica 3 luglio una valanga di ghiaccio si è staccata dalla cima e ha travolto gli escursionisti, uccidendo 11 persone. Lagrafia ha ovviamente fatto scalpore, ma si tratta di un. Infatti, lo scatto appartiene all’alpinista Roberto Povoleri e risale al 4 luglio 2009, come lui stesso ha confermato: “Quella è una miadel 4 luglio 2009, coincide pixel per pixel, non ho alcun dubbio. Mi ha preoccupato il fatto che la Procura potesse realmente acquisirlo agli atti, l’indagine ne sarebbe stata influenzase laè di 13 anni fa”. Per errore l’immagine è stata ricondotta a poche settimane prima del ...

