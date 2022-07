Marmolada, gli esperti: 'La foto del lago risale al 2009' (Di giovedì 14 luglio 2022) LA "SMENTITA" 14 luglio 2022 07:22 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 luglio 2022) LA "SMENTITA" 14 luglio 2022 07:22 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte ledella ...

Pubblicità

PagellaPolitica : Quanto accaduto sulla #Marmolada riporta in primo piano l’#emergenzaclimatica. Come abbiamo spiegato di recente, pa… - sdavite110 : Non si può andare in Turchia ???? a parlare di sostenibilità dopo la Marmolada e non saper costruire un serio patto e… - larenait : Gli amici: «Siamo certi che l'ultimo pensiero di Davide e di Erica sia andato ai figli» - FabrizioGalliBL : RT @corriereveneto: Marmolada, gli esperti dell’Arpav: «La foto del lago è stata scattata nel 2009» - infoitinterno : Marmolada, gli esperti dell’Arpav: «La foto del lago è stata scattata nel 2009» -