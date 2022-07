Mare omnium Perché la crisi ucraina si gioca nel Mediterraneo

Leggi su formiche

(Di giovedì 14 luglio 2022) Danostrum adi tutti. Prende un abbaglio chi crede che la guerra di Vladimir Putin inabbia spostato ad Est la bussola geopolitica europea. È nelche sila partita decisiva per il destino del Vecchio Continente. Dallaalimentare globale per il grano intrappolato dai russi nei porti sul Mar Nero alle manovre del sultano turco Recep Tayyip Erdogan, mai come oggi il più grande lago salato del mondo si conferma epicentro dello scacchiere internazionale. Orientarsi nel risikoin tempesta non è impresa semplice. Una mappa è stata tracciata da un convegno della Fondazione Med-Or e dell’ambasciata francese in Italia questo mercoledì. Ospite l’inviato speciale per ildel governo francese ...