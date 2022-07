Mare Group approva il Piano industriale 2022-2025. Obiettivo: fatturato a 100 milioni e 1.000 dipendenti (Di giovedì 14 luglio 2022) Mare Group, la holding campana specializzata in gestione dell’innovazione, tecnologie abilitanti per l’industria e i beni culturali e digitalizzazione dei processi, approva il Piano industriale “Mare Wave 2022-2025”. Il Piano prevede investimenti pari a 60 milioni di euro a sostegno della crescita, con il duplice Obiettivo di raggiungere entro il 2025 ricavi pari a 100 milioni di euro e mille dipendenti, tra Italia ed estero, rispetto agli attuali 32 milioni di euro e trecento dipendenti. Il Piano “Mare Wave” ha due linee principali. Le linee interne sono trainate dagli importanti ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 luglio 2022), la holding campana specializzata in gestione dell’innovazione, tecnologie abilitanti per l’industria e i beni culturali e digitalizzazione dei processi,ilWave”. Ilprevede investimenti pari a 60di euro a sostegno della crescita, con il duplicedi raggiungere entro ilricavi pari a 100di euro e mille, tra Italia ed estero, rispetto agli attuali 32di euro e trecento. IlWave” ha due linee principali. Le linee interne sono trainate dagli importanti ...

