Marchetti: “Napoli, Kim o Acerbi per sostituire Koulibaly. E su Dybala...'' (Di giovedì 14 luglio 2022) Marchetti: “Kim o Acerbi per sostituire Koulibaly. Dybala? Ad oggi non ci sono le basi…” A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Luca Marchetti, giornalista. Queste le sue parole: “Per sostituire Koulibaly bisogna capire che non sia facile trovare qualcuno all’altezza. I nomi sono quelli di Kim e Acerbi. -afferma Marchetti - Soprattutto Kim che è in linea con gli investimenti che vuole fare il Napoli. Più o meno con le attuali partenze, da questa estate partiranno da Napoli 1500 presenze con la maglia azzurra. La rabbia e la delusione possono essere superati soltanto col tempo e con i nuovi giocatori che dimostreranno il proprio valore. C’è questa nuova filosofia ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 14 luglio 2022): “Kim oper? Ad oggi non ci sono le basi…” A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Luca, giornalista. Queste le sue parole: “Perbisogna capire che non sia facile trovare qualcuno all’altezza. I nomi sono quelli di Kim e. -afferma- Soprattutto Kim che è in linea con gli investimenti che vuole fare il. Più o meno con le attuali partenze, da questa estate partiranno da1500 presenze con la maglia azzurra. La rabbia e la delusione possono essere superati soltanto col tempo e con i nuovi giocatori che dimostreranno il proprio valore. C’è questa nuova filosofia ...

Pubblicità

sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Sky, Marchetti: “Nessuno ha basi concrete per arrivare a Dybala”: Sky, Marchetti:… - cn1926it : SKY, Marchetti: “#Mertens può proseguire la sua storia d’amore col #Napoli” - infoitsport : Marchetti: 'Rivoluzione Napoli: Kim o Acerbi per la difesa, Petagna verso l'addio' - NapoliAddict : Marchetti: 'Rivoluzione Napoli: Kim o Acerbi per la difesa, Petagna verso l'addio' #Napoli #ForzaNapoliSempre… - Yogaolic : RT @rep_napoli: Cilento, terra di centenari: qui l'aspettativa di vita tra le più alte d'Italia [di Mariella Marchetti] [aggiornamento dell… -