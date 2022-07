Marcell Jacobs: “Sono al 97%, non pensavo di arrivare ai Mondiali. Dolore sotto controllo, farò la staffetta” (Di giovedì 14 luglio 2022) Marcell Jacobs punta a essere grande protagonista ai Mondiali, che scatteranno domani a Eugene (Oregon, USA). Il Campione Olimpico dei 100 metri non si è tirato indietro nelle consuete dichiarazioni della vigilia: “Come sto? Mettiamola così: oggi Sono al 97%, il giorno prima della gara sarò al 98%, per la batteria al 99% e per la finale al 100%. Sono qui e adesso mi butto, Sono venuto a Eugene per giocarmi tutte le mie carte”. Dopo i tanti problemi avuti nel corso di questa stagione all’aperto, il velocista lombardo lascia trapelare un filo di ottimismo: “La voglia di gareggiare è tantissima, se Sono qui è perché negli ultimi giorni abbiamo avuto buoni riscontri in allenamento, dal punto di vista fisico, tecnico e cronometrico. Lo ammetto: per come stavo a Stoccolma a ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022)punta a essere grande protagonista ai, che scatteranno domani a Eugene (Oregon, USA). Il Campione Olimpico dei 100 metri non si è tirato indietro nelle consuete dichiarazioni della vigilia: “Come sto? Mettiamola così: oggial 97%, il giorno prima della gara sarò al 98%, per la batteria al 99% e per la finale al 100%.qui e adesso mi butto,venuto a Eugene per giocarmi tutte le mie carte”. Dopo i tanti problemi avuti nel corso di questa stagione all’aperto, il velocista lombardo lascia trapelare un filo di ottimismo: “La voglia di gareggiare è tantissima, sequi è perché negli ultimi giorni abbiamo avuto buoni riscontri in allenamento, dal punto di vista fisico, tecnico e cronometrico. Lo ammetto: per come stavo a Stoccolma a ...

