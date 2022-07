Manchester United, Ten Hag: «Cristiano Ronaldo non è in vendita» (Di giovedì 14 luglio 2022) Le parole dell’allenatore del Manchester United su Cristiano Ronaldo: «Non è in vendita, vogliamo vincere insieme» Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, è intervenuto in conferenza stampa a riguardo della vicenda Cristiano Ronaldo. Di seguito le sue parole. «Abbiamo già parlato su questo tema, la situazione non è cambiata. Stiamo pianificando la prossima stagione con Cristiano Ronaldo. Non vedo l’ora di lavorare con lui. Cristiano non è in vendita. È nei nostri piani e vogliamo vincere insieme». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Le parole dell’allenatore delsu: «Non è in, vogliamo vincere insieme» Erik Ten Hag, allenatore del, è intervenuto in conferenza stampa a riguardo della vicenda. Di seguito le sue parole. «Abbiamo già parlato su questo tema, la situazione non è cambiata. Stiamo pianificando la prossima stagione con. Non vedo l’ora di lavorare con lui.non è in. È nei nostri piani e vogliamo vincere insieme». L'articolo proviene da Calcio News 24.

