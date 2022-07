Mancano laureati Stem: in Italia il 24% e solo il 15% donne. Oltre 4 aziende su 10 non trovano candidati (Di giovedì 14 luglio 2022) Cresce la domanda di profili tecnico-scientifici in Europa ma i laureati in discipline Stem sono solo il 26% in paesi come Italia, Spagna, Malta, Grecia, Uk, Francia e Germania. Una percentuale che scende al 24,5% in Italia e, ancora di più, tra le donne: solo il 15% ha scelto di studiare queste materie. Di conseguenza, in Italia più di quattro aziende su dieci hanno già già avuto difficoltà a trovare candidati con formazione Stem (science, technology, engineering and mathematics). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 luglio 2022) Cresce la domanda di profili tecnico-scientifici in Europa ma iin disciplinesonoil 26% in paesi come, Spagna, Malta, Grecia, Uk, Francia e Germania. Una percentuale che scende al 24,5% ine, ancora di più, tra leil 15% ha scelto di studiare queste materie. Di conseguenza, inpiù di quattrosu dieci hanno già già avuto difficoltà a trovarecon formazione(science, technology, engineering and mathematics). L'articolo .

