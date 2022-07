Mamma vende il figlio di 5 giorni, come usa i soldi: orrore puro (Di giovedì 14 luglio 2022) Ha venduto il figlio per rifarsi il naso. È successo in Russia, dove una 33enne originaria di Kaspiysk, Daghestan, ha dato il figlio di appena 5 giorni nelle mani di un'altra famiglia per avere 3400 euro e per potersi pagare un intervento di rinoplastica. La donna, che sognava di rifarsi il naso, è stata subito arrestata. Arrivata in polizia la 33enne ha ammesso di aver agito con l'aiuto della vicina di casa. Secondo la ricostruzione di Metro, la donna avrebbe detto di aver avuto problemi nella respirazione. Da qui la necessità di un intervento di rinoplastica. I soldi però non bastavano e così ha deciso di dar via il figlio. Dimessa dall'ospedale, infatti, la giovane si sarebbe incontrata con un concittadino a cui avrebbe consegnato il figlio per 3400 euro. "Il 30 aprile 2022 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Ha venduto ilper rifarsi il naso. È successo in Russia, dove una 33enne originaria di Kaspiysk, Daghestan, ha dato ildi appena 5nelle mani di un'altra famiglia per avere 3400 euro e per potersi pagare un intervento di rinoplastica. La donna, che sognava di rifarsi il naso, è stata subito arrestata. Arrivata in polizia la 33enne ha ammesso di aver agito con l'aiuto della vicina di casa. Secondo la ricostruzione di Metro, la donna avrebbe detto di aver avuto problemi nella respirazione. Da qui la necessità di un intervento di rinoplastica. Iperò non bastavano e così ha deciso di dar via il. Dimessa dall'ospedale, infatti, la giovane si sarebbe incontrata con un concittadino a cui avrebbe consegnato ilper 3400 euro. "Il 30 aprile 2022 ...

