“Mamma, non mi sento molto bene”. Laura, morta a 41 anni in casa: il corpo senza vita ritrovato dai genitori (Di giovedì 14 luglio 2022) Laura Cristofanelli è morta, la donna, conosciutissima nella sua Bologna, è stata ritrovata morta nella sua abitazione. 41 anni, era molto attiva nel mondo della moda e la sua morte ha suscitato un grande e profondo cordoglio in tutta la zona. Viveva e lavorava nel capoluogo emiliano da diversi anni. Tutto è iniziato lunedì sera, quando Laura aveva detto alla Mamma al telefono che si sentiva poco bene. La mattina dopo, i genitori della Cristofanelli, dato che lei non rispondeva più al telefono e non riuscendo a contattarla in nessun modo, si sono subito messi in viaggio da Mogliano per raggiungere Bologna. A quel punto la tragica scoperta dei due anziani. Sul posto, dopo vari tentativi – hanno provato a suonare al ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 luglio 2022)Cristofanelli è, la donna, conosciutissima nella sua Bologna, è stata ritrovatanella sua abitazione. 41, eraattiva nel mondo della moda e la sua morte ha suscitato un grande e profondo cordoglio in tutta la zona. Viveva e lavorava nel capoluogo emiliano da diversi. Tutto è iniziato lunedì sera, quandoaveva detto allaal telefono che si sentiva poco. La mattina dopo, idella Cristofanelli, dato che lei non rispondeva più al telefono e non riuscendo a contattarla in nessun modo, si sono subito messi in viaggio da Mogliano per raggiungere Bologna. A quel punto la tragica scoperta dei due anziani. Sul posto, dopo vari tentativi – hanno provato a suonare al ...

