Malore per Laura Cristofanelli, trovata morta in casa a Bologna: aveva 41 anni e lavorava nella moda (Di giovedì 14 luglio 2022) Ha suscitato profondo cordoglio e commozione a Mogliano la tragica notizia della morte di Laura Cristofanelli. La donna, di 41 anni, è stata stroncata da un Malore nella sua abitazione a Bologna. Viveva nel capoluogo emiliano – dove lavorava nel mondo della moda – da diversi anni.Lunedì sera, aveva detto alla mamma al telefono che si sentiva poco bene. La mattina dopo, i genitori della 41enne, dato che lei non rispondeva più al telefono e non riuscendo a contattarla in nessun modo, si sono subito messi in viaggio da Mogliano per raggiungere Bologna. Una volta lì, dopo vari tentativi – hanno provato a suonare al campanello ma senza mai ottenere una risposta – i genitori hanno chiamato i vigili del ...

