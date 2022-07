Mai più animali nei circhi, anche in Italia si va verso il divieto (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug – L’Italia si starebbe avvicinando al divieto d’impiego degli animali nei circhi. Lo ha annunciato in un post su Facebook la deputata del Partito Democratico Patrizia Prestipino, che si augura che “queste obsolete e crudeli tradizioni finiscano”. animali da circo Nell’ordine del giorno presentato dalla deputata e approvato dal governo si legge: “Gli animali selvatici nei circhi sono costretti ad assumere comportamenti mai visti in natura e, sebbene alcuni di essi siano allevati in cattività da decine di generazioni, continuano comunque a seguire il comportamento tipico dei loro omologhi selvatici”. Pertanto il Governo – come recita il testo verso la fine – “Si impegna a valutare l’opportunità di prevedere il completo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug – L’si starebbe avvicinando ald’impiego deglinei. Lo ha annunciato in un post su Facebook la deputata del Partito Democratico Patrizia Prestipino, che si augura che “queste obsolete e crudeli tradizioni finiscano”.da circo Nell’ordine del giorno presentato dalla deputata e approvato dal governo si legge: “Gliselvatici neisono costretti ad assumere comportamenti mai visti in natura e, sebbene alcuni di essi siano allevati in cattività da decine di generazioni, continuano comunque a seguire il comportamento tipico dei loro omologhi selvatici”. Pertanto il Governo – come recita il testola fine – “Si impegna a valutare l’opportunità di prevedere il completo ...

Pubblicità

CarloCalenda : #Conte, l’avvocato del popolo, il punto di riferimento dei progressisti, si accinge a far cadere un Governo presied… - marattin : Lo scostamento si può fare per grave recessione o per calamità o disastro. La recessione (per fortuna) non c’è, il… - marattin : Un intellettuale come non ne nascono più. Non sempre d’accordo con lui (negli ultimi anni quasi mai) ma che spessor… - ilarialr : lui e noi?? aver avuto la possibilità di incontrarlo e poterci parlare è stata la cosa più bella che potessi sperare… - kalliste_p : @Mainagi79540016 Ho già messo questo!!! Dovrebbe essere la solita cosa..a base di cortisone!! Non la userò mai più!?? -