Madonna blasfema al Pride, trovati i responsabili: altro che “infiltrati”, sono tre anarchici (Di giovedì 14 luglio 2022) Cremona, 14 lug — Hanno finalmente un volto i tre individui incappucciati che un mese e nove giorni fa avevano portato una statua blasfema della Madonna al corteo del Pride di Cremona. E no, non sono tre «infiltrati» dell’altra sponda ideologica — quella anti Lgbt e anti Pride — che a detta del segretario nazionale Arcigay Gabriele Piazzoni avrebbero mostrato il grottesco manichino con il seno nudo, un velo azzurro e l’aureola in testa per «screditare il buon nome della manifestazione»: si tratta invece di tre esponenti dell’area anarchica locale, individuati assieme ad altri dieci partecipanti, ritenuti loro complici, che distribuivano volantini nel corso della manifestazione. Madonna blasfema al Pride, la polizia identifica tre ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 14 luglio 2022) Cremona, 14 lug — Hanno finalmente un volto i tre individui incappucciati che un mese e nove giorni fa avevano portato una statuadellaal corteo deldi Cremona. E no, nontre «» dell’altra sponda ideologica — quella anti Lgbt e anti— che a detta del segretario nazionale Arcigay Gabriele Piazzoni avrebbero mostrato il grottesco manichino con il seno nudo, un velo azzurro e l’aureola in testa per «screditare il buon nome della manifestazione»: si tratta invece di tre esponenti dell’area anarchica locale, individuati assieme ad altri dieci partecipanti, ritenuti loro complici, che distribuivano volantini nel corso della manifestazione.al, la polizia identifica tre ...

agnelli_giorgio : RT @IlPrimatoN: Smentito clamorosamente il segretario Arcigay che incolpava fantomatici 'infiltrati' che avrebbero agito per 'screditare il… - jobwithinternet : RT @IlPrimatoN: Smentito clamorosamente il segretario Arcigay che incolpava fantomatici 'infiltrati' che avrebbero agito per 'screditare il… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Smentito clamorosamente il segretario Arcigay che incolpava fantomatici 'infiltrati' che avrebbero agito per 'screditare il… - Gio53272615 : RT @IlPrimatoN: Smentito clamorosamente il segretario Arcigay che incolpava fantomatici 'infiltrati' che avrebbero agito per 'screditare il… - IlPrimatoN : Smentito clamorosamente il segretario Arcigay che incolpava fantomatici 'infiltrati' che avrebbero agito per 'scred… -