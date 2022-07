(Di giovedì 14 luglio 2022) Lo Stato preparerà quest'"undi sobrietà" energetica, per far fronte al rischio di carenza legato alla guerra in Ucraina: lo ha dichiarato il presidente francese Emmanueldurante ...

Agenzia ANSA

... lo ha dichiarato il presidente francese Emmanueldurante il discorso televisivo del 14 luglio. "Dobbiamo entrare collettivamente in una logica di sobrietà, prepareremo unper metterci ...Faremo undi sobrietà e riduzione del carico", ha affermato. "Abbiamo molto meno stock di altri quindi, dobbiamo entrare collettivamente in una logica di sobrietà", ha aggiunto ancora. ... Macron, piano in estate per tagliare consumi energia - Ultima Ora Roma, 14 lug. (LaPresse) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l'adozione di un 'piano di sobrietà' energetica per ridurre i consumi. "Credo ...Lo Stato preparerà quest'estate "un piano di sobrietà" energetica, per far fronte al rischio di carenza legato alla guerra in Ucraina: lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron durante i ...