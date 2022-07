(Di giovedì 14 luglio 2022) "Il vero cambiamento degli ultimi giorni, e penso che ne abbiamo parlato troppo poco, è la decisione russa di iniziare a tagliare il gas. Siamo in una guerra ibrida. Questa non è una conseguenza delle ...

Pubblicità

Agenzia askanews

Così il presidente francese Emmanuelnella tradizionale intervista televisiva dopo la parata militare del 14 luglio."Di fronte a questo, chiedo la mobilitazione generale", ha dettoche ...Il governo ucrainoche un eventuale accordo per sminare i porti sia sottoposto a una serie ... Ci avevano provato poi anche il presidente francese Emmanuele il cancelliere tedesco Olaf ... Macron chiede mobilitazione generale per ridurre consumi energia Roma, 14 lug. (askanews) - 'Il vero cambiamento degli ultimi giorni, e penso che ne abbiamo parlato troppo poco, è la decisione russa di iniziare ...Saipem apre con un nuovo tonfo a Piazza Affari. Edf chiede la sospensione delle contrattazioni in attesa delle decisioni del governo Macron ...