M5S non voterà fiducia in Senato, Conte: “No a cambiali in bianco a governo” (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ho avuto un colloquio con il premier Draghi, abbiamo parlato anche degli altri punti e devo registrare una disponibilità del presidente a venirci incontro su tutti i punti. Però è evidente che la fase che stiamo affrontando non può acContentarsi di dichiarazioni di intenti e di impegni, occorrono misure concrete”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, nel corso dell’assemblea congiunta nella quale ha annunciato l’Aventino parlamentare sul dl aiuti. Quindi oggi in Senato i 5 Stelle non voteranno la fiducia. “Al Senato non è possibile operare un voto disgiunto. Noi domani (oggi ndr) non parteciperemo al voto”, ha affermato Conte illustrando la posizione del Movimento in vista del voto, “con le stesse lineari e coerenti motivazioni”, e chiedendo “un cambio di passo del ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ho avuto un colloquio con il premier Draghi, abbiamo parlato anche degli altri punti e devo registrare una disponibilità del presidente a venirci incontro su tutti i punti. Però è evidente che la fase che stiamo affrontando non può acntarsi di dichiarazioni di intenti e di impegni, occorrono misure concrete”. Così il leader del M5S Giuseppe, nel corso dell’assemblea congiunta nella quale ha annunciato l’Aventino parlamentare sul dl aiuti. Quindi oggi ini 5 Stelle non voteranno la. “Alnon è possibile operare un voto disgiunto. Noi domani (oggi ndr) non parteciperemo al voto”, ha affermatoillustrando la posizione del Movimento in vista del voto, “con le stesse lineari e coerenti motivazioni”, e chiedendo “un cambio di passo del ...

