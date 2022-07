L’ultima mossa del M5S: tentare di cancellare il voto di fiducia al Senato (Di giovedì 14 luglio 2022) Come evitare la crisi di governo? Non facendo un passo indietro, ma aprendo le porte alla possibilità di un rinvio del voto di fiducia previsto oggi (con la seduta già iniziata a Palazzo Madama) sul dl Aiuti al Senato o modificando la procedura. A condurre le operazione è un Ministro del Movimento 5 Stelle – Federico D’Incà, che si occupa dei Rapporto con il Parlamento -, che questa mattina ha convocato i capigruppo dei vari partiti e gruppi parlamentari per sondare la possibilità di una cancellazione di quanto in programma oggi, aprendo a una nuova possibilità. Non si sa se l’operazione sia stata condotta a nome dei pentastellati. Rinvio voto fiducia al Senato, l’ultimo tentativo del M5S Il nome di Federico d’Incà, infatti, era tra quelli dei pentastellati che non volevano arrivare ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Come evitare la crisi di governo? Non facendo un passo indietro, ma aprendo le porte alla possibilità di un rinvio deldiprevisto oggi (con la seduta già iniziata a Palazzo Madama) sul dl Aiuti alo modificando la procedura. A condurre le operazione è un Ministro del Movimento 5 Stelle – Federico D’Incà, che si occupa dei Rapporto con il Parlamento -, che questa mattina ha convocato i capigruppo dei vari partiti e gruppi parlamentari per sondare la possibilità di una cancellazione di quanto in programma oggi, aprendo a una nuova possibilità. Non si sa se l’operazione sia stata condotta a nome dei pentastellati. Rinvioal, l’ultimo tentativo del M5S Il nome di Federico d’Incà, infatti, era tra quelli dei pentastellati che non volevano arrivare ...

