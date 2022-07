Luis Suarez tentato ancora dall’Italia: “E’ vicinissimo al Milan”. Ma Galliani rilancia (Di giovedì 14 luglio 2022) Luis Suarez è vicino al trasferimento in Italia. Questa la notizia proveniente dalla Spagna, dove il quotidiano As lancia una clamorosa indiscrezione: “Il Milan è vicinissimo all’acquisto di Luis Suarez, ma il Monza tenta il rilancio”. L’attaccante uruguayano, svincolato lo scorso 30 giugno dall’Atletico Madrid, sarebbe dunque conteso tra le due formazioni lombarde. I rossoneri spingono per il suo arrivo, ma a intralciare loro la strada ci sarebbe Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan e attuale proprietario del Monza. Secondo il quotidiano spagnolo, Adriano Galliani avrebbe offerto a Suarez 4 milioni a stagione, più tutta una serie di bonus ed extra legati ai diritti di immagine, pur di convincerlo a abbracciare il progetto del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022)è vicino al trasferimento in Italia. Questa la notizia proveniente dalla Spagna, dove il quotidiano As lancia una clamorosa indiscrezione: “Ilall’acquisto di, ma il Monza tenta il rilancio”. L’attaccante uruguayano, svincolato lo scorso 30 giugno dall’Atletico Madrid, sarebbe dunque conteso tra le due formazioni lombarde. I rossoneri spingono per il suo arrivo, ma a intralciare loro la strada ci sarebbe Silvio Berlusconi, ex presidente dele attuale proprietario del Monza. Secondo il quotidiano spagnolo, Adrianoavrebbe offerto a4 milioni a stagione, più tutta una serie di bonus ed extra legati ai diritti di immagine, pur di convincerlo a abbracciare il progetto del ...

