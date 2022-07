Lucca Film Festival dal 23 settembre al 2 ottobre 2022 (Di giovedì 14 luglio 2022) Lucca Film Festival 23 settembre / 2 ottobre 2022 Lungometraggi e cortometraggi internazionali, ospiti, ma anche mostre, musica e incontri Una selezione internazionale Film, tra lungometraggi e cortometraggi tutti in prima nazionale – tra cui ‘Tropic of Violence’, esordio alla regia di Manuel Schapira – parteciperanno ai concorsi internazionali al centro del programma del Lucca Film Festival, in programma dal 23 settembre al 2 ottobre 2022 a Lucca, uno degli eventi di punta del panorama culturale italiano, realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. I cortometraggi in concorso saranno anche online ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 luglio 2022)23/ 2Lungometraggi e cortometraggi internazionali, ospiti, ma anche mostre, musica e incontri Una selezione internazionale, tra lungometraggi e cortometraggi tutti in prima nazionale – tra cui ‘Tropic of Violence’, esordio alla regia di Manuel Schapira – parteciperanno ai concorsi internazionali al centro del programma del, in programma dal 23al 2, uno degli eventi di punta del panorama culturale italiano, realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di. I cortometraggi in concorso saranno anche online ...

Pubblicità

glooit : Lucca Film Festival: dal 23 settembre al 2 ottobre proiezioni e incontri leggi su Gloo - venti4ore : Torna il Lucca Film Festival dal 23 settembre al 2 ottobre in città film in prima nazionale… - BasedOnImpulse : @luccaAKApucca Favorite Lucca film: - enCAST_actors : *CASTING* ITALIA: attori (m) 18-70, Italiano (fluente), per spettacolo teatrale a Lucca [R] Cercasi attore per nu… - Nazione_Lucca : Film e gastronomia nel segno di Bud e Terence -