Lucas Torreira si avvicina all’uscita dell’Arsenal nel pre-accordo con il Valencia

Pubblicità

Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ?? Lucas #Torreira lascia la #SerieA. L'agente annuncia: 'Ho già l'accordo con #Gattuso e il #Valencia' - calciomercatoit : ?? Lucas #Torreira lascia la #SerieA. L'agente annuncia: 'Ho già l'accordo con #Gattuso e il #Valencia' - MARCO196913 : RT @Glongari: #Valencia continua l’interesse ispirato da #Gattuso nei confronti di Lucas #Torreira tornato all’#Arsenal dopo l’esperienza a… - persemprecalcio : ?? Lucas #Torreira potrebbe passare al #Valencia allenato da Gennaro #Gattuso. Le ultime di mercato sul versate est… - asromaliveit1 : Dopo le dichiarazioni sulla #Roma e #Mourinho, Lucas #Torreira sembrerebbe essere destinato al #Valencia. Leggi qu… -

è uno che in Italia si è fatto sentire, prima con la Sampdoria e nell'ultima stagione con la Fiorentina. Gattuso ©LaPresseIl mediano ha fatto decisamente bene con la maglia viola, ...AGENTE- Dopo essere rientrato all' Arsenal in seguito al mancato riscatto della Fiorentina , il futuro dipotrebbe essere in Spagna. Come confermato dall'agente del giocatore P ablo Bentancur , il centrocampista uruguaiano sarebbe un obiettivo del Valencia di Gattuso. Queste le parole dell'...Accostato anche alla Juve per occupare la casella del regista, l'ex Fiorentina Lucas Torreira può ripartire dal Valencia di Rino Gattuso. Lo ha annun ...L'Arsenal sta per trovare una soluzione riguardo a Lucas Torreira: il Valencia di Gattuso sarebbe vicino al colpo di calciomercato ...