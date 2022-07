Luca Daffrè ammette: “A L’Isola ho cercato di nasconderlo” (Di giovedì 14 luglio 2022) Quando a maggio Luca Daffrè è sbarcato a Cayo Cochinos con Gennaro, Marco Maccarini e Pamela Petrarolo erano in pochi a scommettere su di lui. Nel corso delle settimane l’ex tentatore e corteggiatore però si è messo in gioco ed ha mostrato il suo lato più sensibile. Probabilmente anche questa svolta (oltre alle prove vinte) ha contribuito a portare Luca Daffrè in finale con i favoriti del pubblico Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis. “Quando sono entrato volevo apparire forte, sicuro di me, volevo nascondere le mie insicurezze. Ho cercato di nasconderlo, sì questo mio lato. – ha dichiarato a Diva e Donna – Ho capito di sbagliare. E allora ho fatto cadere la maschera e ho fatto emergere la mia parte emotiva. A parte aver nascosto una parte di me. Questa esperienza mi ha fatto capire ... Leggi su biccy (Di giovedì 14 luglio 2022) Quando a maggioè sbarcato a Cayo Cochinos con Gennaro, Marco Maccarini e Pamela Petrarolo erano in pochi a scommettere su di lui. Nel corso delle settimane l’ex tentatore e corteggiatore però si è messo in gioco ed ha mostrato il suo lato più sensibile. Probabilmente anche questa svolta (oltre alle prove vinte) ha contribuito a portarein finale con i favoriti del pubblico Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis. “Quando sono entrato volevo apparire forte, sicuro di me, volevo nascondere le mie insicurezze. Hodi, sì questo mio lato. – ha dichiarato a Diva e Donna – Ho capito di sbagliare. E allora ho fatto cadere la maschera e ho fatto emergere la mia parte emotiva. A parte aver nascosto una parte di me. Questa esperienza mi ha fatto capire ...

Pubblicità

infoitcultura : Luca Daffrè svela qual è stata la sua strategia all’Isola dei Famosi 2022 - tuttopuntotv : Luca Daffrè svela qual è stata la sua strategia all’Isola dei Famosi 2022 #isola #IsoladeiFamosi #lucadaffre… - zazoomblog : Isola dei Famosi Luca Daffrè confessa: Devo molto a Maria De Filippi - #Isola #Famosi #Daffrè #confessa: - zazoomblog : Isola dei Famosi Luca Daffrè spiega che vuole rimuovere il cervo tatuato: ecco il motivo - #Isola #Famosi #Daffrè… - infoitcultura : Isola dei Famosi, ''Luca Daffré? Poteva dirmi in faccia di non volermi come sua fidanzata'': l'ira dell'ex naufraga -

Luca Daffrè lo ha ammesso solo oggi: "All'Isola ho cercato di nascondere Luca Daffrè è entrato in corsa nel reality show adventure condotto da Ilary Blasi, ma con grande tenacia ha saputo farsi valere tanto da riuscire ad arrivare fino alla finalissima. Oggi sul magazine ... Isola dei famosi, Vladimir Luxuria pesanti accuse contro Marialaura De Vitis: 'Si è comportata come un falegname' Lory Del Santo però non si è neppure risparmiata su Lory Del Santo e su Luca Daffrè . Ma cosa ha dichiarato nello specifico la nota opinionista Isola dei famosi, Vladimir Luxuria e le pesanti parole ... è entrato in corsa nel reality show adventure condotto da Ilary Blasi, ma con grande tenacia ha saputo farsi valere tanto da riuscire ad arrivare fino alla finalissima. Oggi sul magazine ...Lory Del Santo però non si è neppure risparmiata su Lory Del Santo e su. Ma cosa ha dichiarato nello specifico la nota opinionista Isola dei famosi, Vladimir Luxuria e le pesanti parole ...