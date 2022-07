Lo spettacolo della Superluna su Roma (Di giovedì 14 luglio 2022) La Superluna riempie il cielo di Roma. La splendida immagine della luna piena, la piu' grande del 2022, spicca nell'oscurita' che avvolge la citta' eterna. 14 luglio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) Lariempie il cielo di. La splendida immagineluna piena, la piu' grande del 2022, spicca nell'oscurita' che avvolge la citta' eterna. 14 luglio 2022

Pubblicità

IlContiAndrea : Il concerto (il 200esimo della carriera) più bello di #AlessandraAmoroso. Uno spettacolo importante, imponente, ric… - IlContiAndrea : Ah e poi c’è da aggiungere che questa cantante ha cantato per 2 ore e 40, senza trucchi né inganni. Gavetta e studi… - IlContiAndrea : Ieri a San Siro @AmorosoOF ha offerto un grande show. Stamattina l'abbiamo sentita per un bilancio e anche per l'ap… - salvini_stefano : RT @AmbCina: ???Vi siete persi lo spettacolo della #SuperLuna??? Ecco per voi alcuni scatti dalla #Cina del nostro satellite.?? - SkyTG24 : Palinsesti Sky, i volti della prossima stagione di cinema e serie tv. FOTO -