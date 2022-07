LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli oro alle clavette! Trionfo per il gruppo della aerobica, secondo il Trio! Depetris e Barbarisi d’argento! Italia in finale nel Flag Football (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA DI OGGI DEI World Games E TUTTI GLI ItaliaNI IN GARA 3.18 KICKBOXING – Tra due incontri sarà la volta di Zeloni in semifinale con l’israeliano Moshe, a caccia di un posto in finale della categoria -75 kg 3.16 WUSHU – Il titolo della specialità Taolu Taijiquan & Taijijian maschile va al coreano del Sud Wonhee Yu con 18.980, vicinissimo l’argento del sultanato del Brunei Hosea Wing con 18.924, bronzo per il rappresentante di Hong Kong Yeung con 18.903 3.14: Flag Football – Sta prendendo il via la seconda semifinale femminile tra Usa e Austria 3.11 Flag Football – L’Italia E’ IN ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA DI OGGI DEIE TUTTI GLINI IN GARA 3.18 KICKBOXING – Tra due incontri sarà la volta di Zeloni in semicon l’israeliano Moshe, a caccia di un posto incategoria -75 kg 3.16 WUSHU – Il titolospecialità Taolu Taijiquan & Taijijian maschile va al coreano del Sud Wonhee Yu con 18.980, vicinissimo l’argento del sultanato del Brunei Hosea Wing con 18.924, bronzo per il rappresentante di Hong Kong Yeung con 18.903 3.14:– Sta prendendo il via la seconda semifemminile tra Usa e Austria 3.11– L’E’ IN ...

