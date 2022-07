LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli è d’oro alle clavette! Trionfo per il gruppo della aerobica! Depetris d’argento nelle bocce! (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA DI OGGI DEI World Games E TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 2.04 – GINNASTICA RITMICA – Milena Baldassarri sarà la prima a scendere in pedana nella finale del nastro. Sarà l’unica italiana in gara 2.03: GINNASTICA AEROBICA – Iniziata la finale del Trio, la Francia totalizza 20.052 2.00: WUSHU – Sta per iniziare la finale di Qiangshu che va sommata al punteggio precedente nella finale del Taolu Jianshu & Qiangshu maschile. L’azzurro Alfonso Barbarisi è secondo alle spalle dello statunitense Brian Wang e con un piccolo vantaggio sul terzo, il rappresentante di Hong Kong Chen-Leung 1.56 GINNASTICA RITMICA – E’ OROOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAA!!! Sofia Raffaeli VINCE LA GARA DELLE CLAVETTE CON IL ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA DI OGGI DEIE TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 2.04 – GINNASTICA RITMICA – Milena Baldassarri sarà la prima a scendere in pedana nella finale del nastro. Sarà l’unica italiana in gara 2.03: GINNASTICA AEROBICA – Iniziata la finale del Trio, la Francia totalizza 20.052 2.00: WUSHU – Sta per iniziare la finale di Qiangshu che va sommata al punteggio precedente nella finale del Taolu Jianshu & Qiangshu maschile. L’azzurro Alfonso Barbarisi è secondospdello statunitense Brian Wang e con un piccolo vantaggio sul terzo, il rappresentante di Hong Kong Chen-Leung 1.56 GINNASTICA RITMICA – E’ OROOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAA!!!VINCE LA GARA DELLE CLAVETTE CON IL ...

