LIVE World Games 2022 in DIRETTA: l’Italia del Fistball si prende il quinto posto. C’è Alice Bagnoli nel wakeboard (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA DI OGGI DEI World Games E TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 17.34 CANOA POLO – La Francia femminile ha battuto 10-1 gli Stati Uniti. 17.30 FLYING DISC – E’ stata interrotta sull’8-10, in favore dei teutonici, la partita fra Gran Bretagna e Germania. 17.26 WHEELCHAIR RUGBY – Germania-Canada sarà il prossimo incontro in programma. Si comincia alle 18. 17.22 WATERSKY E wakeboard – Il risultato di Alice Bagnoli è 4/55/12.00. 17.17 WHEELCHAIR RUGBY – E’ finita 50-14 Giappone-Stati Uniti, i nipponici hanno letteralmente dominato contro i padroni di casa. 17.13 SQUASH – Sei match in archivio, al termine della giornata ne mancano ancora una ventina. 17.09 Fistball – A breve inizierà la finale maschile per il ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA DI OGGI DEIE TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 17.34 CANOA POLO – La Francia femminile ha battuto 10-1 gli Stati Uniti. 17.30 FLYING DISC – E’ stata interrotta sull’8-10, in favore dei teutonici, la partita fra Gran Bretagna e Germania. 17.26 WHEELCHAIR RUGBY – Germania-Canada sarà il prossimo incontro in programma. Si comincia alle 18. 17.22 WATERSKY E– Il risultato diè 4/55/12.00. 17.17 WHEELCHAIR RUGBY – E’ finita 50-14 Giappone-Stati Uniti, i nipponici hanno letteralmente dominato contro i padroni di casa. 17.13 SQUASH – Sei match in archivio, al termine della giornata ne mancano ancora una ventina. 17.09– A breve inizierà la finale maschile per il ...

_Nico_Piro_ : #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita n… - carrotsocks : RT @RAINB0SE0K: taehyung è sempre stato il 1first hoseok supporter sin dai tempi di hope world, e gli voglio cosi bene per continuare a far… - RAINB0SE0K : taehyung è sempre stato il 1first hoseok supporter sin dai tempi di hope world, e gli voglio cosi bene per continua… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: è il momento dello squash. Poi si attende l’Italia nel fistball e nella canoa pol… - DjSeebstyle : Vieni a chattare nella stanza LIVE di WORLD DJ FESTIVAL e guadagna bonus! I nuovi utenti inseriscono il mio codice… -