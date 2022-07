LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Italia in finale con gli Usa nel flag football. Attesa per canoa polo e tiro alla fune (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA DI OGGI DEI World Games E TUTTI GLI ItaliaNI IN GARA Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE dell’ottava giornata di gare dei World Games 2022. A Birmingham (Alabama) continuano a susseguirsi le gare con l’Italia che finora sta brillantemente conservando la leadership nel medagliere storico a discapito degli Stati Uniti. In arrivo una giornata che potrebbe rimpinguare il bottino di medaglie azzurre. Si comincia alle 15.00 (le 8.00 locali) con gli ottavi di finale dello squash. Dalle 16.00 le eliminatori dell’arco nudo, le prime sfide di canoa polo, le finali del Fistball e le prime gare di Sci ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA DI OGGI DEIE TUTTI GLINI IN GARA Buongiorno e benvenuti nelladell’ottava giornata di gare dei. A Birmingham (Alabama) continuano a susseguirsi le gare con l’che finora sta brillantemente conservando la leadership nel medagliere storico a discapito degli Stati Uniti. In arrivo una giornata che potrebbe rimpinguare il bottino di medaglie azzurre. Si comincia alle 15.00 (le 8.00 locali) con gli ottavi didello squash. Dalle 16.00 le eliminatori dell’arco nudo, le prime sfide di, le finali del Fistball e le prime gare di Sci ...

_Nico_Piro_ : #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita n… - ElisabettaBurba : #PapaFrancesco incontrerà il Patriarca #Kirill a settembre. - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli oro alle clavette! Trionfo per il gruppo della aerobica secondo il… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: oro azzurro nel gruppo della ginnastica aerobica! Depetris d’argento nelle bocce!… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Depetris d’argento nelle bocce!!! Zeloni fa sognare nella kickboxing. Sofia Raffa… -