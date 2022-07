LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Italia, attesa per canoa polo e tiro con l’arco. Azzurri quinti nel fistball (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA DI OGGI DEI World Games E TUTTI GLI ItaliaNI IN GARA 17.57 canoa polo – E’ iniziata Gran Bretagna-Olanda: la partita del torneo femminile che precede Italia-Singapore. 17.53 tiro CON l’arco – Sulle linee di tiro in questo momento ci sono la spagnola Cano Garcia e la svedese Bjorklund. 17.49 WATERSKY E WAKEBOARD – In questo momento il programma è fermo, si attendono aggiornamenti. 17.46 BILIARDO – Alle 18.30 inizierà il programma del carambola, pool uomini, snooker e pool donne. 17.42 fistball – Equilibratissima la finale maschile per il bronzo. Brasile e Austria sono ancora sullo 0-0. 17.38 LACROSSE – Giappone-Australia: le oceaniche ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA DI OGGI DEIE TUTTI GLINI IN GARA 17.57– E’ iniziata Gran Bretagna-Olanda: la partita del torneo femminile che precede-Singapore. 17.53CON– Sulle linee diin questo momento ci sono la spagnola Cano Garcia e la svedese Bjorklund. 17.49 WATERSKY E WAKEBOARD – In questo momento il programma è fermo, si attendono aggiornamenti. 17.46 BILIARDO – Alle 18.30 inizierà il programma del carambola, pool uomini, snooker e pool donne. 17.42– Equilibratissima la finale maschile per il bronzo. Brasile e Austria sono ancora sullo 0-0. 17.38 LACROSSE – Giappone-Australia: le oceaniche ...

