LIVE World Games 2022 in DIRETTA: in acqua le azzurre della canoa polo. Attesa per l’arco. Azzurri quinti nel fistball (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA DI OGGI DEI World Games E TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 18.50: canoa polo – Ancora 0-0 fra Italia e Singapore nella partita di debutto delle azzurre nel torneo dei World Games 18.47: Il britannico Hazelwood va in testa alla qualificazione dello slalom davanti a Caruso 18.45 canoa polo – Iniziata la sfida tra Italia e Singapore 18.39 SCI NAUTICO – Beniamino Caruso va in testa alle qualificazioni dello slalom 18.30 TIRO CON l’arco – La tedesca Boscher batte la francese Gauthe 70-67 18.25 SCI NAUTICO – Lo slovacco Bartalsky in testa alla qualificazione dello slalom davanti al sudafricano Fisher. Tra poco tocca all’azzurro Caruso 18.20 ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA DI OGGI DEIE TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 18.50:– Ancora 0-0 fra Italia e Singapore nella partita di debutto dellenel torneo dei18.47: Il britannico Hazelwood va in testa alla qualificazione dello slalom davanti a Caruso 18.45– Iniziata la sfida tra Italia e Singapore 18.39 SCI NAUTICO – Beniamino Caruso va in testa alle qualificazioni dello slalom 18.30 TIRO CON– La tedesca Boscher batte la francese Gauthe 70-67 18.25 SCI NAUTICO – Lo slovacco Bartalsky in testa alla qualificazione dello slalom davanti al sudafricano Fisher. Tra poco tocca all’azzurro Caruso 18.20 ...

