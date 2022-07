LIVE World Games 2022 in DIRETTA: gli Azzurri battono 7-1 l’Olanda nel canoa polo! Un pareggio e una sconfitta nel tiro alla fune (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA DI OGGI DEI World Games E TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 22.29 WHEELCHAIR RUGBY – Nelle eliminatorie del torneo misto la Gran Bretagna ha battuto la Svizzera 51-17 ed è cominciato il confronto tra Germania e Giappone: 14-14 il parziale. 22.26 FISTBALL – Sta per giungere il momento della finale per l’oro al femminile: si affrontano Germania e Svizzera. 22.21 canoa POLO – L’Italia tornerà in campo alle 1.20 opposta alla Gran Bretagna. 22.17 tiro alla fune – sconfitta per l’Italia nel secondo impegno nel torneo da 640 kg: vince la Germania 3-0. Rimane comunque aperta la qualificazione. 22.13 KICKBOXING – Cominciano le finali per il bronzo: alle 22.45 sarà la volta di Alessio ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA DI OGGI DEIE TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 22.29 WHEELCHAIR RUGBY – Nelle eliminatorie del torneo misto la Gran Bretagna ha battuto la Svizzera 51-17 ed è cominciato il confronto tra Germania e Giappone: 14-14 il parziale. 22.26 FISTBALL – Sta per giungere il momento della finale per l’oro al femminile: si affrontano Germania e Svizzera. 22.21POLO – L’Italia tornerà in campo alle 1.20 oppostaGran Bretagna. 22.17per l’Italia nel secondo impegno nel torneo da 640 kg: vince la Germania 3-0. Rimane comunque aperta la qualificazione. 22.13 KICKBOXING – Cominciano le finali per il bronzo: alle 22.45 sarà la volta di Alessio ...

