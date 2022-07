LIVE World Games 2022 in DIRETTA: gli Azzurri battono 7-1 l’Olanda nel canoa polo! Pareggio nel tiro alla fune contro il Belgio (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA DI OGGI DEI World Games E TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 22.05 canoa POLO – L’ITALIA VINCE!!! 7-1 ALl’Olanda! CHE PARTENZA PER GLI Azzurri 22.01 tiro alla fune – Comincia con un Pareggio 1-1 il percorso dell’Italia maschile contro il Belgio. 21.58 canoa POLO – CHE INIZIO PER L’ITALIA MASCHILE contro l’Olanda! Vantaggio di 5-1 nel secondo tempo. 21.55 BEACH HANDBALL – Inizia la finale per il quinto posto al maschile fra Porto Rico e Nuova Zelanda. 21.51 FISTBALL – L’Austria vince 11-9 il quarto set nella finale per il bronzo contro il Brasile! Si va al ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA DI OGGI DEIE TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 22.05POLO – L’ITALIA VINCE!!! 7-1 AL! CHE PARTENZA PER GLI22.01– Comincia con un1-1 il percorso dell’Italia maschileil. 21.58POLO – CHE INIZIO PER L’ITALIA MASCHILE! Vantaggio di 5-1 nel secondo tempo. 21.55 BEACH HANDBALL – Inizia la finale per il quinto posto al maschile fra Porto Rico e Nuova Zelanda. 21.51 FISTBALL – L’Austria vince 11-9 il quarto set nella finale per il bronzoil Brasile! Si va al ...

