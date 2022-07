LIVE World Games 2022 in DIRETTA: gli Azzurri battono 7-1 l’Olanda nel canoa polo! Due pareggi e una sconfitta nel tiro alla fune (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA DI OGGI DEI World Games E TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 22.40 tiro CON L’ARCO – L’avversario di Giuseppe Seimandi nell’arco nudo sarà l’austriaco Alois Steinwender che ha battuto il britannico James Annall 82-71. 22.36 tiro alla fune – L’Italia è in questo momento quarta nel suo pool con due punti, davanti ad Olanda e Belgio. Saranno decisive le sfide contro Svizzera e Gran Bretagna. 22.32 tiro alla fune – 1-1 fra Olanda e Italia: secondo pareggio per gli Azzurri dopo quello con il Belgio. E’ arrivata anche la sconfitta contro la Germania. 22.29 WHEELCHAIR RUGBY – Nelle eliminatorie del torneo misto la ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA DI OGGI DEIE TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 22.40CON L’ARCO – L’avversario di Giuseppe Seimandi nell’arco nudo sarà l’austriaco Alois Steinwender che ha battuto il britannico James Annall 82-71. 22.36– L’Italia è in questo momento quarta nel suo pool con due punti, davanti ad Olanda e Belgio. Saranno decisive le sfide contro Svizzera e Gran Bretagna. 22.32– 1-1 fra Olanda e Italia: secondoo per glidopo quello con il Belgio. E’ arrivata anche lacontro la Germania. 22.29 WHEELCHAIR RUGBY – Nelle eliminatorie del torneo misto la ...

_Nico_Piro_ : #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita n… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: gli Azzurri battono 7-1 l’Olanda nel canoa polo! Pareggio nel tiro alla fune cont… - nevermnd_mp3 : Lo odio pdio quella live dove dice che sperava che hope world sarebbe stato la sua business card ed invece non è su… - JuicyLove991 : - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: l’Italia del Fistball si prende il quinto posto. C’è Alice Bagnoli nel wakeboard… -