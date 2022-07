LIVE World Games 2022 in DIRETTA | è il momento dello squash Poi si attende l’Italia nel fistball e nella canoa polo

(Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA DI OGGI DEIE TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 15.19 FLAG FOOTBALL – La finale femminile è fissata invece alle 03.10 del 15 luglio, Messico-Stati Uniti. 15.15 FLAG FOOTBALL – Il piatto forte di giornata: alle 02.10 del 15 luglio,sfida i maestri degli Stati Unitifinale maschile che vale l’oro. 15.11– Oggifemminile se la vedrà con Singapore, quella maschile contro l’Olanda. 15.07sarà protagonista alle 16 della finale per il quinto posto contro il Cile. 15.03– Sarà il primo sport della giornata. Un’agenda fitta di incontri,quale però non ...

_Nico_Piro_ : #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita n… - DjSeebstyle : Vieni a chattare nella stanza LIVE di WORLD DJ FESTIVAL e guadagna bonus! I nuovi utenti inseriscono il mio codice… - WILCHE91 : RT @ElisabettaBurba: #PapaFrancesco incontrerà il Patriarca #Kirill a settembre. - baratto_m : RT @ElisabettaBurba: #PapaFrancesco incontrerà il Patriarca #Kirill a settembre. - ElisabettaBurba : #PapaFrancesco incontrerà il Patriarca #Kirill a settembre. -

OA Sport

15.19 FLAG FOOTBALL - La finale femminile è fissata invece alle 03.10 del 15 luglio, Messico - Stati Uniti. 15.15 FLAG FOOTBALL - Il piatto forte di giornata: alle 02.10 del 15 luglio, l'Italia sfida ...SAN VITO LO CAPO (TRAPANI). Al via le candidature per la partecipazione al Bia Cous CousChampionship, il Campionato del mondo di cous cous che metterà a confronto chef provenienti da ...a ... LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Italia in finale con gli Usa nel flag football. Attesa per canoa polo e tiro alla fune CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA DI OGGI DEI WORLD GAMES E TUTTI GLI ITALIANI IN GARA Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE dell'ottava giornata di gare dei World Games 2022. A ...Foto: Flikr World Games free editorial use Si partirà dalle 16 italiane (le 9 locali) in quel di Birmingham (Alabama, Stati Uniti), buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale con aggiornam ...