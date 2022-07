LIVE World Games 2022 in DIRETTA: a breve l’Italia protagonista nel tiro alla fune! (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA DI OGGI DEI World Games E TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 21.44 tiro CON L’ARCO – Nell’arco nudo cominciano le eliminatorie e intorno alle 23.10 sarà protagonista Giuseppe Seimandi. 21.40 WATERSKI & WAKEBOARD – Nicholas Benatti manca l’accesso alla finale facendo registrare il sesto punteggio su sei atleti con 6700 punti racimolati. 21.36 tiro alla FUNE – Seppur in ritardo sta per cominciare il programma delle eliminatorie: si parte con Gran Bretagna-Olanda. 21.33 WHEELCHAIR RUGBY – Ormai la Gran Bretagna ha messo al sicuro il risultato nel torneo misto (fase a gironi): vantaggio di 45-17 sulla Svizzera. 21.30 LACROSSE – L’Australia batte 11-8 il Giappone nel match della fase a gironi ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA DI OGGI DEIE TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 21.44CON L’ARCO – Nell’arco nudo cominciano le eliminatorie e intorno alle 23.10 saràGiuseppe Seimandi. 21.40 WATERSKI & WAKEBOARD – Nicholas Benatti manca l’accessofinale facendo registrare il sesto punteggio su sei atleti con 6700 punti racimolati. 21.36FUNE – Seppur in ritardo sta per cominciare il programma delle eliminatorie: si parte con Gran Bretagna-Olanda. 21.33 WHEELCHAIR RUGBY – Ormai la Gran Bretagna ha messo al sicuro il risultato nel torneo misto (fase a gironi): vantaggio di 45-17 sulla Svizzera. 21.30 LACROSSE – L’Australia batte 11-8 il Giappone nel match della fase a gironi ...

_Nico_Piro_ : #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita n… - nevermnd_mp3 : Lo odio pdio quella live dove dice che sperava che hope world sarebbe stato la sua business card ed invece non è su… - JuicyLove991 : - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: l’Italia del Fistball si prende il quinto posto. C’è Alice Bagnoli nel wakeboard… - carrotsocks : RT @RAINB0SE0K: taehyung è sempre stato il 1first hoseok supporter sin dai tempi di hope world, e gli voglio cosi bene per continuare a far… -