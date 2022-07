LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA | Pidcock si invola sull’Alpe d’Huez | si stacca Ciccone

(Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE17.50 Van Aert si, ora tocca a Kruijswijk tirare il plotone maglia gialla, composto ancora da una trentina di corridori. 17.49 Meintjes rimane ad un paio di secondi da, sembra che non voglia rientrare di proposito. Froome resta a 7?. Ormaito definitivamente, che vede infrangersi il sogno di domare l’Alpe. 17.48 Van Aert, Kuss, Kruijswijk e Roglic sono i quattro compagni a disposizione della maglia gialla Vingegaard. 17.47 9 km all’arrivo, 5’07” il margine che può gestire. 17.47 Meintjes sta per riportarsi su. Anche Froome non molla e mantiene il connazionale nel mirino. 17.46 ...

Il Covid-19 continua a colpire al Tour de France 2022. La compagine più messa sotto assedio dal virus è la UAE Emirates, la squadra di Tadej Pogacar, che ha già perso due corridori per ritiro, oltre a ...